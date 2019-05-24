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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Матч с Ватутиным – сплошной пассив»

Украинский теннисист – о поражении в квалификации Ролан Гаррос

  • 24.05.2019 14:06
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Матч с Ватутиным – сплошной пассив»
© ATP. Сергей Стаховский

Сергей Стаховский прокомментировал свое поражение от Алексея Ватутина в финале квалификации Ролан Гаррос:

- Из трех сыгранных сетов мне понравилось максимум четыре гейма в моем исполнении. Все остальное – сплошной пассив.

Как я оценю свою подачу сегодня? Эпизодично она мне помогала, но 48% первой подачи за матч – довольно низкий процент. На грунте этого недостаточно, чтобы выиграть. Плюс действия на задней линии впечатляющими не назовешь... Ватутин же сыграл для меня ожидаемо. Да, моментами резко, моментами удачно, но моментами он достаточно ошибался.

У меня лишь два вопроса по матчу. 15-минутная пауза между вторым и третьим сетом, когда соперник ушел в туалет, и судья повел его непонятно куда. Все это переросло в нереальную паузу и я просто остыл. Ну и второе – потеря концентрации при счете 3:2 в третьем сете. Имея брейк, проиграть под ноль свою подачу и три гейма подряд это тоже не помогает.

Что ж, после снятия Милоша Раонича шансы на «лаки лузера» – 50%. В пятницу состоится жеребьевка после того, как сыграют все матчи квалификации.

- При счете 3:4 в решающем сете с трибун ушел Борис Собкин. Это на тебя как-то повлияло морально или ты и не заметил?
- Конечно, заметил. В этот момент у меня шел провал... Внимание исчезло при 3:2 на своей подаче. Борис Львович же мне здесь помогал из-за старой дружбы. По большому счету, я в Париже без тренера.

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Источник — XSport

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