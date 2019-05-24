Элина СВИТОЛИНА: «Легких путей на Ролан Гаррос не ищу»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте Ролан Гаррос сыграет с Винус Уильямс. Украинка прокомментировала такой жребий.

«Как мы все знаем, жеребьевка не очень легкая, но я легких путей не ищу. Сразу же войти в турнир – это хороший для меня шанс проявить свою игру.

С каждым днем и с каждой тренировкой я более уверенно себя чувствую. С коленом ситуация, конечно, нелегкая, но мы делаем все возможное, чтобы восстанавливаться после тренировок, после турнира в Риме. Будем стараться как можно лучше подготовиться, здесь для меня каждый матч важен, я буду выкладываться на все 100%, чтобы хорошо отыграть последний грунтовый турнир. Конечно же, Большой Шлем - это всегда большая мотивация», - сказала Свитолина.