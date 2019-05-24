Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Легких путей на Ролан Гаррос не ищу»

Украинка в первом круге турнира сыграет с Винус Уильямс

  • 24.05.2019 10:54
  • 473 просмотра
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Легких путей на Ролан Гаррос не ищу»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте Ролан Гаррос сыграет с Винус Уильямс. Украинка прокомментировала такой жребий.
 
«Как мы все знаем, жеребьевка не очень легкая, но я легких путей не ищу. Сразу же войти в турнир – это хороший для меня шанс проявить свою игру.
 
С каждым днем и с каждой тренировкой я более уверенно себя чувствую. С коленом ситуация, конечно, нелегкая, но мы делаем все возможное, чтобы восстанавливаться после тренировок, после турнира в Риме. Будем стараться как можно лучше подготовиться, здесь для меня каждый матч важен, я буду выкладываться на все 100%, чтобы хорошо отыграть последний грунтовый турнир. Конечно же, Большой Шлем - это всегда большая мотивация», - сказала Свитолина.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    alex55
      alex55, 24.05.2019 11:18
    +1
    Теперь главное чтобы слово не разошлось с делом.
    Ссылка
    alex55
      alex55, 24.05.2019 11:18
    +1
    Теперь главное чтобы слово не разошлось с делом.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности