WTA Страсбург. Ястремская пробилась в парный полуфинал

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/2 финала парного турнира Internationaux de Strasbourg, который проходит в Страсбурге.
В матче 1/4 финала Ястремская в паре с Галиной Воскобоевой из Казахстана обыграла японку Мию Като и австралийку Сторм Сандерс в двух сетах.
В матче 1/4 финала Ястремская в паре с Галиной Воскобоевой из Казахстана обыграла японку Мию Като и австралийку Сторм Сандерс в двух сетах.
WTA Страсбург. 1/4 финала.
Даяна Ястремская (Украина) / Галина Воскобоева (Казахстан) – Мия Като (Япония) / Сторм Сандерс (Австралия) – 6:3, 6:4.
Даяна Ястремская (Украина) / Галина Воскобоева (Казахстан) – Мия Като (Япония) / Сторм Сандерс (Австралия) – 6:3, 6:4.
Напомним, ранее Даяна Ястремская пробилась в полуфинал также в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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