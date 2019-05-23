WTA Страсбург. Ястремская пробилась в парный полуфинал

Саме тому що ти на відправився в бан, підтверджує що в мене немає 20 аккаунтів, а всього навсьог...

Ярмола ни в Боруссии, ни в Вест Хэме каши не испортил. И в сборной тоже полезным был. Так что не ...

Что ж, как есть. Не придется Элине раскачиваться, сразу нужно будет брать быка за рога. Думаю, чт...

Да не, это если Россия играла бы весь матч как первый период то к концу игры счёт был бы не прили...

Представляю - сидит сейчас Карла и думает: ну за что, я же сеянная!?

20:31 — kot_sumy

А что должны были сказать в штабе сборной? Не вызываем потому как снова не хотим прецедента с его...

20:30 — Rostislav Zdorenko

Ваня, пиши на украинском или же иди учи русский