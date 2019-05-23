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Сергей Стаховский – Алексей Ватутин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации Ролан Гаррос

  • 23.05.2019 11:05
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Сергей Стаховский – Алексей Ватутин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Сергей Стаховский
В четверг, 23-го мая, украинский теннисист Сергей Стаховский (№111 ATP) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче третьего круга отборочного турнира 33-летний украинец встретится с Алексеем Ватутиным из России (№216 ATP). Поединок состоится четвертым запуском на 6-м корте после матча WTA Кэти Суон - Ван Сию. Ориентировочное время начала – не ранее 15:00 по Киеву.
 
Ранее теннисисты провели один матч, выиграл украинец.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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