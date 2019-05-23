СВИТОЛИНА: «Для нас с Монфисом это будет особенный Ролан Гаррос»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от Ролан Гаррос.

«Надеюсь, что я получу немного больше поддержки от зрителей, потому что я вместе с Гаэлем Монфисом, а также, возможно, из-за своей игры. Это наверняка будет особенный турнир для нас обоих.

Мне всегда нравилось выступать на Ролан Гаррос. Когда на корте играют французы, то зрители всегда очень громко за них болеют, и мне всегда устраивали здесь теплый прием.

Надеюсь, что Гаэль и я сможем следить за матчами друг друга, хотя это и турнир Большого шлема, где ты должен фокусироваться на своих собственных матчах. Но если мы не смотришь матчи друг друга с трибун, то обязательно смотрим их по телевизору», – сказала Свитолина.