Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

СВИТОЛИНА: «Для нас с Монфисом это будет особенный Ролан Гаррос»

Лучшая украинская теннисистка – о предстоящем турнире Большого шлема

  • 23.05.2019 08:35
  • 1315 просмотров
  • 0 комментариев
СВИТОЛИНА: «Для нас с Монфисом это будет особенный Ролан Гаррос»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от Ролан Гаррос.
 
«Надеюсь, что я получу немного больше поддержки от зрителей, потому что я вместе с Гаэлем Монфисом, а также, возможно, из-за своей игры. Это наверняка будет особенный турнир для нас обоих.
 
Мне всегда нравилось выступать на Ролан Гаррос. Когда на корте играют французы, то зрители всегда очень громко за них болеют, и мне всегда устраивали здесь теплый прием. 
 
Надеюсь, что Гаэль и я сможем следить за матчами друг друга, хотя это и турнир Большого шлема, где ты должен фокусироваться на своих собственных матчах. Но если мы не смотришь матчи друг друга с трибун, то обязательно смотрим их по телевизору», – сказала Свитолина.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Roland Garros

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности