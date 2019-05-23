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ЗАВАЦКАЯ: «В решающем сете у моей соперницы начались судороги»

Украинская теннисистка – о первой победе в квалификации турнира Большого Шлема

  • 23.05.2019 08:06
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ЗАВАЦКАЯ: «В решающем сете у моей соперницы начались судороги»
© Neal Trousdale. Катарина Завацкая
19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о первой победе в квалификации турнира Большого Шлема.
 
- Это было очень непросто При счёте 3:0 в решающем сете у моей соперницы начались судороги, она пыталась играть, бороться, но всё-таки не смогла доиграть. В начале матча я играла не очень хорошо, переживала, но потом расслабилась, отыграла один матчбол и поняла, что мне нужно делать дальше. Мне удалось найти свою игру. Самое главное - я не сдалась и боролась до конца, уступая 4:2 и 5:4 во втором сете. Очень рада, что смогла справиться с собой и бороться до конца. Даже несмотря на то, что моя соперница снялась, может быть, я где-то заслужила эту победу, потому что я боролась, и это был тяжёлый матч.
 
- Во втором круге ты сыграешь с Екатериной Горгодзе. В прошлом году у вас был боевой матч в Висбадене, который ты выиграла. Что можешь рассказать о ней?
- Её сильные стороны - это форхенд, она очень часто забегает и вкладывается в мяч и в принципе очень агрессивно играет. Также она может и вверх покрутить мяч спинами. У неё разнообразный стиль игры. Она такой боевой игрок, так что думаю, что завтра у нас на корте будет мини-война, но я это люблю. Я люблю так бороться, поэтому надеюсь показать лучший теннис, но главное оставаться в боевом настроении. Надеюсь, этот матч пойдёт лучше, более расслабленно, ведь первый круг уже пройден, я прибилась к мячам, корту. Но никогда не знаешь, как проснёшься и как будет.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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