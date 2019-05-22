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Рафаэль НАДАЛЬ: «2018 год был тяжелым психологически»

Испанец вспомнил прошлый сезон

  • 22.05.2019 18:03
  • 175 просмотров
  • 1 комментарий
Рафаэль НАДАЛЬ: «2018 год был тяжелым психологически»
© InteBNLdItalia. Рафаэль Надаль

Накануне старта Ролан Гаррос-2019 Рафаэль Надаль признался, что прошлый сезон дался ему непросто:

«Многие не особо вспоминают прошлый сезон в моем исполнении, ведь я завершил его на второй строчке, выигрывал турниры. Однако я сыграл всего на девяти турнирах. Завершить я сумел и вовсе лишь семь.

Было тяжело – я снялся с Australian Open и US Open. Потом я хотел вернуться на корт в Париже, но снова ощутил проблемы с ногой и был вынужден лечь на операционный стол. С точки зрения результатов все оказалось не так плохо, но психологически было тяжело».

Ранее Надаль выиграл Мастерс в Риме.

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Источник — Tennis World USA

(1 голос)

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Комментарии
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 22.05.2019 18:27
    0
    Рафа-великий мастер!Ждем очередной БШ на РГ!
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 22.05.2019 18:27
    0
    Рафа-великий мастер!Ждем очередной БШ на РГ!
    Ссылка
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