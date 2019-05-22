Рафаэль НАДАЛЬ: «2018 год был тяжелым психологически»

Накануне старта Ролан Гаррос-2019 Рафаэль Надаль признался, что прошлый сезон дался ему непросто:

«Многие не особо вспоминают прошлый сезон в моем исполнении, ведь я завершил его на второй строчке, выигрывал турниры. Однако я сыграл всего на девяти турнирах. Завершить я сумел и вовсе лишь семь.

Было тяжело – я снялся с Australian Open и US Open. Потом я хотел вернуться на корт в Париже, но снова ощутил проблемы с ногой и был вынужден лечь на операционный стол. С точки зрения результатов все оказалось не так плохо, но психологически было тяжело».

Ранее Надаль выиграл Мастерс в Риме.