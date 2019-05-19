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Надаль в девятый раз выиграл Мастерс в Риме

В финальном матче «король грунта» в трех сетах одолел Новака Джоковича

  • 19.05.2019 19:38
  • 1241 просмотр
  • 3 комментария
Надаль в девятый раз выиграл Мастерс в Риме
© InteBNLdItalia. Рафаэль Надаль
Состоялся финальный поединок на грунтовом Мастерсе в Риме, в котором встречались лидеры мирового рейтинга.
 
Испанец Рафаэль Надаль довольно уверенно разобрался с сербом Новаком Джоковичем, хотя для определения победителя и потребовалось максимальное количество положенных партий.
 
Рим. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:0, 4:6, 6:1
 
 
Отметим, что в первой партии Надаль повесил сопернику баранку. Это первый подобный случай в личном противостоянии теннисистов. До этого было сыграно 53 поединка. Счет в противостоянии теперь 28:26 в пользу серба, но 17-7 в пользу испанца на грунте.
 
В финале Рима Новак и Рафаэль сыграли пятый матч, испанец теперь ведет со счетом 3:2.
 
Добавим, что для Надаля это был 50-й финал турниров серии Мастерс, 34 из них он выиграл. У Джоковича 33 титула и 49 финалов. Третьим идет Роджер Федерер, который имеет 28 побед на турнирах данной категории.
 
Женский одиночный разряд в Риме выиграла чешка Каролина Плишкова.

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 19.05.2019 20:48
    0
    Рафа сьогодні був набагато краще. Шикарний матч.
    Ссылка
    Максим Котов
      Максим Котов, 19.05.2019 20:46
    0
    Первый сет был восхитителен)
    Ссылка
    Мосій Шило
    online
      Мосій Шило, 19.05.2019 19:47
    0
    РАФА, БравОООО! Ты-ВЕЛИКИЙ МАСТЕР!
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 19.05.2019 20:48
    0
    Рафа сьогодні був набагато краще. Шикарний матч.
    Ссылка
    Максим Котов
      Максим Котов, 19.05.2019 20:46
    0
    Первый сет был восхитителен)
    Ссылка
    Мосій Шило
    online
      Мосій Шило, 19.05.2019 19:47
    0
    РАФА, БравОООО! Ты-ВЕЛИКИЙ МАСТЕР!
    Ссылка
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