Надаль в девятый раз выиграл Мастерс в Риме

Состоялся финальный поединок на грунтовом Мастерсе в Риме, в котором встречались лидеры мирового рейтинга.

Испанец Рафаэль Надаль довольно уверенно разобрался с сербом Новаком Джоковичем, хотя для определения победителя и потребовалось максимальное количество положенных партий.

Рим. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 6:0, 4:6, 6:1

Отметим, что в первой партии Надаль повесил сопернику баранку. Это первый подобный случай в личном противостоянии теннисистов. До этого было сыграно 53 поединка. Счет в противостоянии теперь 28:26 в пользу серба, но 17-7 в пользу испанца на грунте.

В финале Рима Новак и Рафаэль сыграли пятый матч, испанец теперь ведет со счетом 3:2.