Завацкая – Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 22-го мая, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№205 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга отборочного турнира украинка встретится с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии (№127 WTA). Поединок состоится вторым запуском на 13-м корте после матча Уотсон – Схофс. Ориентировочное время начала – 12:30 по Киеву.
Ранее теннисистки сыграли один матч, украинка проиграла.
Во втором круге квалификации победительница матча сыграет с Екатериной Горгодзе (Грузия) или Цзин-Цзин Лю (Китай).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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