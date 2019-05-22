Сергей Стаховский – Владимир Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Суркис тоже свои схемы с обленерго мутит, но ещё и наглости хватает налоги скрывать

ему не долго осталось, там Крючков уже на 8 лет с конфискацией Суркису наговорил

11:09 — _ENJOY

и все же?!

11:07 — tng42

слышь Тугения, фаворитка бывалая с вовой путиным в обнимку, ты чего сегодня под таким невзрачным ...

11:02 — _ENJOY

слышь Тугения, фаворитка бывалая с вовой путиным в обнимку, ты чего сегодня под таким невзрачным ...

11:01 — Evil

Конченый ты еще здесь?

11:00 — _ENJOY

эххх... дурачина ты