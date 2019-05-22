Сергей Стаховский – Владимир Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 22-го мая, украинский теннисист Сергей Стаховский (№111 ATP) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче второго круга отборочного турнира 33-летний украинец встретится с Владимиром Игнатиком из Беларуси (№263 ATP). Поединок состоится вторым запуском на 8-м корте после матча WTA Грамматикопулу – Биррелл. Ориентировочное время начала – 12:30 по Киеву.
Ранее теннисисты не пересекались.
В финале квалификации победитель матча сыграет с Алексеем Ватутиным (Россия) или Уго Гастоном (Франция).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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