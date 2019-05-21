Илья МАРЧЕНКО: «Плечо все еще беспокоит»

Сегодня Илья Марченко в первом раунде квалификации Ролан Гаррос в трех сетах уступил Артуру де Грефу. Украинец поделился впечатлениями от матча:

- Прежде всего, грунт – покрытие, на котором мне сложно показывать свою полную силу. И, конечно же, сам соперник, игравший в финале грунтовика на прошлой неделе. Что до меня, то я, разумеется, пытался бороться до конца. Матч получился ровным. У нас завязалась борьба практически в каждом гейме, вне зависимости от того, кто подает.

В третьем сете я проигрывал 0:4, но три гейма отдал на больше-меньше. При 2:4 были шансы зацепиться, но он снова выиграл укороченным. Я их весь матч пытался догнать, но так и не выиграл ни одного розыгрыша. Это мое слабое место, особенно на грунте.

Считаю, что матч могу записать себе в плюс. Боролся до конца, делал все, что мог. Ну а то, что я сейчас не показываю тот уровень, который был раньше, так это я и так знаю.

Еще пройдет не один месяц, когда я смогу реально что-то показывать. Мне многое пришлось изменить, чтобы иметь возможность продолжить выступления в Туре. И, чтобы привыкнуть к новшествам, нужно время».

- Учитывая, что на этом турнире ты выступал за счет protected ranking, реально тебя увидеть в квалификации «Уимблдона»?

- Если я не ошибаюсь, то у меня остается еще один турнир с PR, и я буду его использовать на Wimbledon. Но тонкости я сейчас уточняю.

- Ролан Гаррос – лишь твой третий турнир в сезоне. Прооперированное плечо дает о себе знать?

- В целом я себя неплохо чувствую, но плечо все еще беспокоит.