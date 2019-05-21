Ангелина Калинина – Ирина Мария Барэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 21-го мая, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№152 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга отборочного турнира украинка встретится с румынкой Ириной Марией Барэ (№168 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на 15-м корте после матча фон Дайхманн – Керкхове. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.
Ранее теннисистки не пересекались.
Во втором круге квалификации победительница матча сыграет с Анной Блинковой (Россия) или Людмилой Беншейх (Франция).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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