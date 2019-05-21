Ангелина Калинина – Ирина Мария Барэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стосур на грунте может очень хорошо играть, но недолго, так что все шансы у Даяны взять игру есть

13:41 — Vladislav Pohily

Да и с чисто футбольной точки зрения смысла в этом нет. Разве что из-за денег. Он сейчас на своем...

13:36 — Vladislav Pohily

Печально конечно будет, если сделает такой выбор. Хотя я особо не удивлюсь. У нас пол страны апол...