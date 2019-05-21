Илья Марченко – Артур Де Греф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 21-го мая, украинский теннисист Илья Марченко (№380 ATP) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга отборочного турнира украинец встретится с бельгийцем Артуром Де Грефом (№185 ATP). Поединок состоится вторым запуском на 11-м корте после матча Менендес-Масейрас – Болт. Ориентировочное время начала – 12:30 по Киеву.
Ранее теннисисты не пересекались.
Во втором круге квалификации победитель матча сыграет с Паоло Лоренци (Италия) или Энзо Куако (Франция).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.