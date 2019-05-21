Илья Марченко – Артур Де Греф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Скоро будут новости в стиле: Шок! Роналду тоже человек! Оказывается он тоже какает и писяет! Смо...

Лукаку 25 лет, купили за 80 млн.евро Перишичу 30 лет, предлагают доплату 30 млн.евро Вы прикалыва...

11:59 — Муґунот

без него у Сити оставалось еще 20+ минут, чтобы без него стать чемпионом. так что х/з стали бы бе...

11:15 — ХТЗ Александр

Без него не был бы Сити Чемпионом! Почти герой.