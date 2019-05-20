Сергей Стаховский – Джеймс Дакворт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 20-го мая, украинский теннисист Сергей Стаховский (№111 ATP) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга отборочного турнира 33-летний украинец встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом. Поединок состоится третьим запуском на 12-м корте после матча Лааксонен – Брандс. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.
Ранее теннисисты не пересекались.
Во втором круге квалификации победитель матча сыграет с Владимиром Игнатиком (Беларусь) или Маттео Донати (Италия).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.