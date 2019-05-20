Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Марта Костюк – Мари Бенуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Страсбурге

  • 20.05.2019 11:10
  • 468 просмотров
  • 2 комментария
Марта Костюк – Мари Бенуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
В понедельник, 20-го мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№264 WTA) стартует в основной сетке грунтового турнира серии International в Страсбурге.
 
В матче первого круга 16-летняя украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Мари Бенуа из Бельгии (№266 WTA). Поединок состоится четвертым запуском па корте №1, после матча Ксинь-Юнь Хан – Шмидлова. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
Во втором круге победительница матча сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай (№45 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 20.05.2019 11:49
    0
    Clyde С., 20.05.2019 11:26
    Цей матч з великою вірогідністю відбудеться завтра.
    Це чому завтра? Ігровий день розпочався вчасно об 11 год. Гра Марти 4-им запуском, не раніше ніж 15:30.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 20.05.2019 11:26
    0
    Цей матч з великою вірогідністю відбудеться завтра.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 20.05.2019 11:49
    0
    Clyde С., 20.05.2019 11:26
    Цей матч з великою вірогідністю відбудеться завтра.
    Це чому завтра? Ігровий день розпочався вчасно об 11 год. Гра Марти 4-им запуском, не раніше ніж 15:30.
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 20.05.2019 11:26
    0
    Цей матч з великою вірогідністю відбудеться завтра.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности