Марта Костюк – Мари Бенуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 20-го мая, украинская теннисистка Марта Костюк (№264 WTA) стартует в основной сетке грунтового турнира серии International в Страсбурге.
В матче первого круга 16-летняя украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Мари Бенуа из Бельгии (№266 WTA). Поединок состоится четвертым запуском па корте №1, после матча Ксинь-Юнь Хан – Шмидлова. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай (№45 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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