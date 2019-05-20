Марта Костюк – Мари Бенуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ну я бы не был таким категоричным, игру она уже начинает находить, после травмы это не так быстро...

Не треба передчасно "ховати" Еліну. З Азаренко в порівнянні з Пермантьє було видно прогрес у набу...

Чтобы молодежь прогессировала нужен соответствующий тренер, а Хацкевич еще только сам учится на т...

Суркис думает - это уже неплохо

11:50 — Olivier_Giroud

мне вот тоже интересно, почему?! ты не знаешь, бродяга?!

11:49 — mayjumanji

даже ставки на этот матч не принимали ))