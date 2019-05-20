Рейтинг ATP. Первый трофей Надаля, рекорд Циципаса

Прошедший Мастерс в Риме вернул в чувства Рафаэля Надаля, который завоевал первый трофей в сезоне. Перед Ролан Гаррос испанец снова главный фаворит, двенадцатая победа не за горами.
В первой десятке несколько изменений: Стефанос Циципас поменялся местами с Кеи Нисикори и установил личный рекорд, а Марин Чилич покинул пределы топ-10, его обошли сразу три теннисиста. Все остальные остались при своих.
Отметим также 35-летнего Фернандо Вердаско, который, благодаря успешному выступлению в Риме, поднялся на 26-е место (+12).
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский добавил одну позицию, на этом весь позитив закончен.
Украинцы в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке снова всего одна перестановка. Стефанос Циципас опередил Роджера Федерера и вернулся в топ-3. Лидируют Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
Чемпионская гонка ATP
Источник — ATP Tour
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