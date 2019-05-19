Каролина Плишкова – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 19 мая, на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоится финал.

Поединок Каролина Плишкова (№7 WTA) – Йоханна Конта (№42 WTA) начнется в 14:00 по Киеву.

Ранее девушки встречались 6 раз, чешка одержала пять побед, на грунте счет 1:0 в пользу Плишковой.

Если в финале победит Плишкова, чешка впервые с октября 2017 года вернется в топ-3 мирового рейтинга. В противном случае полуфиналистка Рима Кики Бертенс дебютирует в статусе третьей ракетки.

Йоханна Конта может поднятся на 21-е место в мировой классификации, в случае поражения она начнет следующую неделю на 26-й позиции.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.