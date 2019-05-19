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ГРИШКО: «Рады победе над Черноморцем, но нужно двигаться дальше»

Капитан «Олимпика» – о матче с одесским клубом

  • 19.05.2019 09:26
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ГРИШКО: «Рады победе над Черноморцем, но нужно двигаться дальше»
© ФК Олимпик Донецк
Капитан «Олимпика» Дмитрий Гришко прокомментировал победу над «Черноморцем» в рамках 29-го тура УПЛ.
 
- Дмитрий, поделись своими впечатлениями от матча.
- Впечатления самые положительные. Победа есть победа. Мы рады этому результату, но нужно двигаться дальше.
 
- Почему несмотря на преимущество не получилось забить еще и избавить себя от нервозной концовки?
- У нас были моменты, но подвела реализация. Наверное, в чем-то не хватает мастерства. Есть над чем работать. Кроме того, нужно более хладнокровно действовать при обороне собственных ворот. Нам забили очень простой гол. Обычная передача… Нельзя допускать таких моментов.
 
- Когда команда забила гол, ты подбежал к трибуне и помахал рукой Дмитрию Логвинову. Расскажи, как давно ты знаешь Дмитрия?
- Я знаю Диму давно. Мы познакомились еще в Донецке. К сожалению, в футбол вместе поиграть не удалось. Когда я пришел в команду, он уже был тренером. Новость о его болезни всех нас повергла в шок. Мы не можем стоять в стороне и, конечно, решили поддержать Диму. Эту победу мы посвящаем Мадику – так его называли в команде. Сегодня он зашел к нам в раздевалку, чтобы вместе отпраздновать победу. Мы все верим, что Дима сможет победить болезнь, а главное - он тоже верит. Поэтому я призываю всех небезразличных людей присоединиться к нашей акции и помочь семье Димы материально. Реквизиты карты жены и его данные есть в наших соцсетях.
 
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Источник — ФК Олимпик

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