ГРИШКО: «Рады победе над Черноморцем, но нужно двигаться дальше»

- Дмитрий, поделись своими впечатлениями от матча.

- Впечатления самые положительные. Победа есть победа. Мы рады этому результату, но нужно двигаться дальше.

- Почему несмотря на преимущество не получилось забить еще и избавить себя от нервозной концовки?

- У нас были моменты, но подвела реализация. Наверное, в чем-то не хватает мастерства. Есть над чем работать. Кроме того, нужно более хладнокровно действовать при обороне собственных ворот. Нам забили очень простой гол. Обычная передача… Нельзя допускать таких моментов.

- Когда команда забила гол, ты подбежал к трибуне и помахал рукой Дмитрию Логвинову. Расскажи, как давно ты знаешь Дмитрия?

- Я знаю Диму давно. Мы познакомились еще в Донецке. К сожалению, в футбол вместе поиграть не удалось. Когда я пришел в команду, он уже был тренером. Новость о его болезни всех нас повергла в шок. Мы не можем стоять в стороне и, конечно, решили поддержать Диму. Эту победу мы посвящаем Мадику – так его называли в команде. Сегодня он зашел к нам в раздевалку, чтобы вместе отпраздновать победу. Мы все верим, что Дима сможет победить болезнь, а главное - он тоже верит. Поэтому я призываю всех небезразличных людей присоединиться к нашей акции и помочь семье Димы материально. Реквизиты карты жены и его данные есть в наших соцсетях.