Рим. Джокович и Надаль сыграют в финале

Ты с трудом сможешь повторить результат этого кондуктора в ФИФА 2008 на минималках. Твой высер не...

У Бризила есть дети... А давайте просто наградим Бризила орденом, и отпустим

00:52 — kina_ne_bydet

ой не сравнивай, вк постоянно обновляется и совершенствуется. Мне вот их интерфейс на много больш...

00:51 — kina_ne_bydet

1 из тысячи это получается около 45000 украинцев пользуются вк. Ты хоть сам понимешь какой бред с...

00:32 — Alexey Antonenko

И собственно если критерий "подписка", то сколько из людей эти новости паьликов читают а сколько ...

00:30 — Alexey Antonenko

Это почти как одноклассники. Там в основном те, кто там изначально и не смогли перестроиться под ...

00:25 — J0e777

Точно так же этим вконтактом в Украине пользуется один человек из тысячи

00:22 — Alexey Antonenko

Я тоже не пользуюсь уже. Но это пример случая когда переписка у тебя а не где-то в облаке сервиса...

00:19 — kina_ne_bydet

Аська вышла из моды лет 10 назад) я не знаю ни одного человека, кто бы ей сейчас пользовался