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Рим. Джокович и Надаль сыграют в финале

На грунтовом Мастерсе прошли матчи 1/2 финала

  • 18.05.2019 23:41
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Рим. Джокович и Надаль сыграют в финале
© InteBNLdItalia. Новак Джокович
В субботу, 18 мая, на грунтовом Мастерсе в Риме прошли матчи 1/2 финала у мужчин.
 
Рафаэль Надаль взял реванш у Стефаноса Циципаса за поражение в полуфинале недавнего турнира в Мадриде.
 
Новак Джокович не без проблем одолел Диего Шварцмана в трех сетах.
 
Рим. 1/2 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4
Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:7(2), 6:3
 
Напомним, что у Надаля и Джоковича по 33 выигранных Мастерса, больше нет ни у кого. Для испанца это буде 50-е участие в финальном матче турнира данной категории.
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Источник — Sport.ua

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