Рим. Джокович и Надаль сыграют в финале

В субботу, 18 мая, на грунтовом Мастерсе в Риме прошли матчи 1/2 финала у мужчин.
Рафаэль Надаль взял реванш у Стефаноса Циципаса за поражение в полуфинале недавнего турнира в Мадриде.
Новак Джокович не без проблем одолел Диего Шварцмана в трех сетах.
Рим. 1/2 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4
Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:7(2), 6:3
Напомним, что у Надаля и Джоковича по 33 выигранных Мастерса, больше нет ни у кого. Для испанца это буде 50-е участие в финальном матче турнира данной категории.
Источник — Sport.ua
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