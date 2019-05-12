Мадрид. Циципас обыграл Надаля и вышел в финал турнира

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл Рафаэля Надаля в полуфинале грунтового Мастерса в Риме. Посеянный под восьмым номером Циципас добыл победу в трех сетах.
Мадрид. 1/2 финала
Стефанос Циципас (Греция) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:4, 2:6, 6:3
В финале Циципас сыграет с Новаком Джоковичем, который ранее обыграл Доминика Тима.
Источник — Sport.ua
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