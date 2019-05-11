Джокович стал первым финалистом Мастерса в Мадриде

На грунтовом Мастерсе в Мадриде состоялся первый полуфинал. Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в непростом поединке вырвал победу над Домиником Тимом.

25-летний австриец лидировал в обоих сетах с брейком, но оба раза не смог удержать преимущество. Ключевым моментом второго тай-брейка стала двойная ошибка Тима при счете 3:4.

Мадрид. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) – Доминик Тим (Австрия) – 7:6(2), 7:6(4)

Джокович поборется за титул с Рафаэлем Надалем или Стефаносом Циципасом.

Отметим, что Джокович в третий раз в карьере сыграет в финале турнира а Мадриде, предыдущие две попытки были удачными.

Тим предыдущие два сезона доходил до финала, но оба раза проиграл.