Джокович стал первым финалистом Мастерса в Мадриде

На грунтовом Мастерсе в Мадриде состоялся первый полуфинал. Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в непростом поединке вырвал победу над Домиником Тимом.
25-летний австриец лидировал в обоих сетах с брейком, но оба раза не смог удержать преимущество. Ключевым моментом второго тай-брейка стала двойная ошибка Тима при счете 3:4.
Мадрид. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) – Доминик Тим (Австрия) – 7:6(2), 7:6(4)
Джокович поборется за титул с Рафаэлем Надалем или Стефаносом Циципасом.
Отметим, что Джокович в третий раз в карьере сыграет в финале турнира а Мадриде, предыдущие две попытки были удачными.
Тим предыдущие два сезона доходил до финала, но оба раза проиграл.
Источник — Sport.ua
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