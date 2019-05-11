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Джокович стал первым финалистом Мастерса в Мадриде

Лидер мирового рейтинга на двух тай-брейках обыграл Доминика Тима

  • 11.05.2019 19:47
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Джокович стал первым финалистом Мастерса в Мадриде
© MutuaMadridOpen. Новак Джокович
На грунтовом Мастерсе в Мадриде состоялся первый полуфинал. Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в непростом поединке вырвал победу над Домиником Тимом.
 
25-летний австриец лидировал в обоих сетах с брейком, но оба раза не смог удержать преимущество. Ключевым моментом второго тай-брейка стала двойная ошибка Тима при счете 3:4.
 
Мадрид. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) – Доминик Тим (Австрия) – 7:6(2), 7:6(4)
 
Джокович поборется за титул с Рафаэлем Надалем или Стефаносом Циципасом.
 
Отметим, что Джокович в третий раз в карьере сыграет в финале турнира а Мадриде, предыдущие две попытки были удачными.
 
Тим предыдущие два сезона доходил до финала, но оба раза проиграл.
 
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Источник — Sport.ua

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