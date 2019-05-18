Страсбург. Ястремская и сестры Киченок сыграют в парном разряде

22:01 — Kovalenkobrevno

Смысл этого говна, если в фейсбуке можно общаться на всех языках мира?

21:59 — kina_ne_bydet

Почему наши певицы популярны в России, но не популярны в соседней Польше, Венгрии и т.д.?

21:59 — kina_ne_bydet

Потому что вк рассчитано на русскоязычных, олух.

21:57 — Kovalenkobrevno

Почему вк не пользуются в Германии, в Польше, в Испании???

21:56 — kina_ne_bydet

Да нам только в Европу осталась с такими "демократичными" взглядами как у тебя экс президента *W...

21:54 — FFY_MRAZ

Овца тупая, ты хоть поняла что написала!?