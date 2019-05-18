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Страсбург. Ястремская и сестры Киченок сыграют в парном разряде

В парной сетке соревнований во Франции выступят три украинки

  • 18.05.2019 21:40
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Страсбург. Ястремская и сестры Киченок сыграют в парном разряде
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Три украинские теннисистки примут участие в парной сетке грунтового турнира серии International во французском городе Страсбург.
 
Даяна Ястремская в дуэте с Галиной Воскобоевой из Казахстана стартует на соревнованиях матчем против третьих сеяных Алисии Росольской (Польша) и Ян Чжаосюань (Китай). Отметим, что Ястремская не играла в паре со времен Australian Open, где уступила Надежде Киченок
 
Надя в тандеме с американкой Эбигейл Спирс сразится против Софии Кенин (США) и Магды Линетт (Польша).
 
Людмила Киченок и Оксана Калашникова из Грузии сыграют против четвертых сеяных Дарии Юрак (Хорватия) и Ралуки Олару (Румыния).
 
Поединки Даяны и Люды состоятся уже завтра, 19 мая. 
 
 
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Источник — Sport.ua

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