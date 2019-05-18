Страсбург. Ястремская и сестры Киченок сыграют в парном разряде

Три украинские теннисистки примут участие в парной сетке грунтового турнира серии International во французском городе Страсбург.
Даяна Ястремская в дуэте с Галиной Воскобоевой из Казахстана стартует на соревнованиях матчем против третьих сеяных Алисии Росольской (Польша) и Ян Чжаосюань (Китай). Отметим, что Ястремская не играла в паре со времен Australian Open, где уступила Надежде Киченок.
Надя в тандеме с американкой Эбигейл Спирс сразится против Софии Кенин (США) и Магды Линетт (Польша).
Людмила Киченок и Оксана Калашникова из Грузии сыграют против четвертых сеяных Дарии Юрак (Хорватия) и Ралуки Олару (Румыния).
Поединки Даяны и Люды состоятся уже завтра, 19 мая.
Напомним, в одиночной сетке Страсбурга выступять Даяна Ястремская (основа), а также Марта Костюк и Валерия Страхова (квалификация).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.