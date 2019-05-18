Страсбург. Ястремская – 6-я сеянная, Костюк и Страхова в квалификации

Трое украинский теннисисток выступят на грунтовом 250-тысячнике в Страсбурге. Турнир WTA International пройдет с 19 по 25 мая.
В основной сетке сыграет Даяна Ястремская. 19-летняя теннисистка получила шестой номер посева. В первом круге Даяна сыграет с Полин Парментье (№65 WTA).
Двое других украинок начнут соревнования в квалификации.
Марта Костюк в первом раунде встретится с китаянкой Ма Шуюэ (№206 WTA). А Валерия Страхова проведет матч с Джейми Леб (№236 WTA).
Ранее Марта Костюк не сумела выйти в полуфинал 60-тысячника в Испании.
Источник — Sport.ua
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