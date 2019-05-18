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Страсбург. Ястремская – 6-я сеянная, Костюк и Страхова в квалификации

Украинки стартуют на грунтовом турнире во Франции

  • 18.05.2019 08:24
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Страсбург. Ястремская – 6-я сеянная, Костюк и Страхова в квалификации
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Трое украинский теннисисток выступят на грунтовом 250-тысячнике в Страсбурге. Турнир WTA International пройдет с 19 по 25 мая.

В основной сетке сыграет Даяна Ястремская. 19-летняя теннисистка получила шестой номер посева. В первом круге Даяна сыграет с Полин Парментье (№65 WTA).

Двое других украинок начнут соревнования в квалификации. 

Марта Костюк в первом раунде встретится с китаянкой Ма Шуюэ (№206 WTA). А Валерия Страхова проведет матч с Джейми Леб (№236 WTA).

Ранее Марта Костюк не сумела выйти в полуфинал 60-тысячника в Испании.

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Источник — Sport.ua

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