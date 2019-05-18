Страсбург. Ястремская – 6-я сеянная, Костюк и Страхова в квалификации

09:45 — steelmaker

очевидно дальше заголовка такой чЫтач как ты опуститься оказался не в состоянии

09:13 — Senator

Слова автора - бред...бежать из Динамо в "условную" Александрию....кто на это пойдет??

09:12 — Артур Отаманчук

парнишка перспективный он ещё раскроется, но при другом тренере, но если суркис переподпишет деру...

09:08 — Сергей Иванамофф

Хацкевич уже показал свой уровень. И выше не прыгнет. Надеюсь, что следующий сезон уже без него. ...