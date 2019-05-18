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Рим. Стали известны все полуфиналисты

На грунтовом Мастерсе прошли матчи 1/4 финала

  • 18.05.2019 08:10
  • 1218 просмотров
  • 1 комментарий
Рим. Стали известны все полуфиналисты
© InteBNLdItalia. Рафаэль Надаль
В пятницу, 17 мая, на грунтовом Мастерсе в Риме пройшли матчи 1/4 финала у мужчин.
 
Рафаэль Надаль и Диего Шварцман в двух сетах обыграли соответственно Фернандо Вердаско и Кеи Нисикори.
 
Еще одним полуфиналистом стал Стефанос Циципас, который прошел на отказе Роджера Федерера.
 
В последнем матче игрового дня Новак Джокович обыграл Хуана Мартина дель Потро.
 
Рим. 1/4 финала
 
Стефанос Циципас (Греция) – Роджер Федерер (Швейцария) – отказ
Диего Шварцман (Аргентина) – Кеи Нисикори (Япония) – 6:4, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания) – Фернандо Вердаско (Испания) –  6:4, 6:0
Новак Джокович (Сербия) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4:6, 7:6(6), 6:4
 
Пары полуфиналов
 
Джокович –  Шварцман 
Циципас – Надаль
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 17.05.2019 18:48
    +1
    Интересно глянуть джокера с рафой в финале
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 17.05.2019 18:48
    +1
    Интересно глянуть джокера с рафой в финале
    Ссылка
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