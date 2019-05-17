Рим. Определились все полуфиналистки

23:10 — Анатолий Власович

Что вы всё за Зозулю, он столько же много забивает как и Яремчук с Кравцом, а вот, что Коноплянка...

22:59 — Chester_787

думаю Пятов с Сербией а Лунин с Люксембургом

22:59 — DK1961

Это ты нарочно на суржике ПИШЕШЬ? Ну ну...

22:53 — Andy_P

Помню стык с Францией, именно Зозуля сделал ту победу, хоть она и не решила вопрос. Но он могёт, ...