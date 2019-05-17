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Рим. Определились все полуфиналистки

На Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи 1/4 финала

  • 17.05.2019 22:50
  • 1761 просмотр
  • 1 комментарий
Рим. Определились все полуфиналистки
© MutuaMadridOpen. Кики Бертенс
В пятницу, 17 мая, на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме пройдут матчи 1/4 финала.
 
Первой полуфиналисткой стала Кики Бертенс из Нидерландов, которая прошла на отказе Наоми Осаки. В случае выхода Бертенс в финал, она может подняться на второе место в мировом рейтинге.
 
Во втором четвертьфинале выиграла Каролина Плишкова, которая взяла у Виктории Азаренко реванш за поражение в Штутгарте.
 
Рим. 1/8 финала
 
Наоми Осака (Япония) – Кики Бертенс (Нидерланды) – отказ
Виктория Азаренко (Беларусь) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(5), 2:6, 2:6
Маркета Вондроушова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания) – 3:6, 6:3, 1:6
Кристина Младенович (Франция) – Мария Саккари (Греция) – 7:5, 3:6, 0:6
 
Пары полуфиналов
 
Бертенс – Конта
Плишкова – Саккари
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 17.05.2019 22:12
    0
    Конта удивляет своей игрой и результатами на грунте в этом году!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 17.05.2019 22:12
    0
    Конта удивляет своей игрой и результатами на грунте в этом году!
    Ссылка
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