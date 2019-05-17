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Осака снялась с турнира в Риме

Кики Бертенс без борьбы прошла в полуфинал

  • 17.05.2019 12:40
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Осака снялась с турнира в Риме
© Jimmie48 Photography. Наоми Осака
Первая ракетка мира Наоми Осака снялась с грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. Официальная причина: травма правой руки.
 
Отметим, что сегодня, 17 мая, японка должна была сыграть четвертьфинальный поединок против Кики Бертенс из Нидерландов. 
 
Таким образом, Бертенс в полуфинале сыграет против Маркеты Вондроушовой или Йоханны Конты.
 
Осака сохранит звание первой ракетки до Ролан Гаррос при любых раскладах.
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Источник — WTA Insider

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