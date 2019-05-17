Осака снялась с турнира в Риме

Первая ракетка мира Наоми Осака снялась с грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. Официальная причина: травма правой руки.
Отметим, что сегодня, 17 мая, японка должна была сыграть четвертьфинальный поединок против Кики Бертенс из Нидерландов.
Таким образом, Бертенс в полуфинале сыграет против Маркеты Вондроушовой или Йоханны Конты.
Осака сохранит звание первой ракетки до Ролан Гаррос при любых раскладах.
Источник — WTA Insider
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