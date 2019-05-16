Наоми Осака – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 17 мая, на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоятся четвертьфиналы.
Поединок Наоми Осака – Кики Бертенс начнется в 13:00 по Киеву.
Ранее девушки играли 2 раза, счет равный. Победительница матча в полуфинале сыграет против Маркеты Вондроушовой или Йоханны Конты.
ОБНОВЛЕНО: Осака снялась, в полуфинале сыграет Бертенс
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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