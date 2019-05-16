Рим. Цуренко вышла в четвертьфинал парного разряда

Та а чего на него не поставить)

21:29 — roma.leshuk

Оставь этот вопрос не для Васи,а для миллионов своих соотечественников

21:24 — JulikoB

Что же ты Вася все по чужбинушкам скитаешься? Че в родной говени занятия не найдешь?