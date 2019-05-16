Рим. Цуренко вышла в четвертьфинал парного разряда

Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла еще один матч парного разряда на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
В поединке второго раунда украинка в дуэте с Александрой Саснович одолела четвертую сеяную пару Элизе Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь).
Рим. Второй раунд парного разряда
Леся Цуренко / Александра Саснович – Элизе Мертенс / Арина Соболенко – 6:3, 6:2
Напомним, ранее Леся покинула соревнования одиночного разряда.
Отметим, что кроме Цуренко на турнире в Риме украинок не осталось.
Источник — Sport.ua
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