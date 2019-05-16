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Рим. Цуренко вышла в четвертьфинал парного разряда

Украинка в дуэте с Александрой Саснович одолела чемпионок Индиан-Уэллс и Майами

  • 16.05.2019 20:42
  • 524 просмотра
  • 1 комментарий
Рим. Цуренко вышла в четвертьфинал парного разряда
© WTA. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла еще один матч парного разряда на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
 
В поединке второго раунда украинка в дуэте с Александрой Саснович одолела четвертую сеяную пару Элизе Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь).
 
Рим. Второй раунд парного разряда
Леся Цуренко / Александра Саснович – Элизе Мертенс / Арина Соболенко – 6:3, 6:2
 
 
Отметим, что кроме Цуренко на турнире в Риме украинок не осталось.

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 16.05.2019 21:19
    +1
    Ну якби Леся когось із цих дівчат поодинці обіграла, то інша річ. А так...
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 16.05.2019 21:19
    +1
    Ну якби Леся когось із цих дівчат поодинці обіграла, то інша річ. А так...
    Ссылка
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