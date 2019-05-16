САПРОНОВ: «Думал, что Свитолиной нужно будет делать операцию»

Известный украинский бизнесмен и экс-спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов рассказал о восстановлении своей бывшей подопечной после травмы колена, которую она получила в Индиан-Уэллс.
«В Индиан-Уэллс Элина получила травму колена. После это проиграла первый круг Майами, начала лечение.
Я думал, что придется оперировать, травма серьезная. Обошлось консервативным лечением, пришлось сняться с двух турниров. Восемь недель без игровой практики, и два поражения в первых матчах в Мадриде и Риме.
Потеряна уверенность, но игра с Азаренко в Риме была уже неплохая. Команда рядом с ней очень профессиональная. Поэтому надеемся и верим», – написал Сапронов в Facebook.
Следующим турниром Свитолиной станет Ролан Гаррос, который пройдет с 26 мая по 9 июня.
Источник — Facebook.com
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Конкретно что касается Возняцки - там вообще все плохо. С ее болячкой если удастся вернуться в топ - ей памятник надо будет ставить.
Конкретно что касается Возняцки - там вообще все плохо. С ее болячкой если удастся вернуться в топ - ей памятник надо будет ставить.
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