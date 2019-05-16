САПРОНОВ: «Думал, что Свитолиной нужно будет делать операцию»

5:0 - шикарный счет с некогда неудобным соперником. Реал на месте, а Металл поднялся таки

19:56 — FidanFCCO

Читайте с начала чем обсырать человека – Есть бытовые проблемы? – Нельзя в кино сходить – все тол...

19:53 — invent

Большинство слов запорожских казаков тоже имеют татарское происхождение. Запорожская Сечь называл...

19:53 — roma.leshuk

«Украинский народ – самый древний народ в мире. Ему уже 140 тысяч лет», – учебник истории для 7 к...

19:50 — Саша Зардунов

В Германии тоже много диалектов. Официально немецкий язык оформился где то в 1903г

19:48 — invent

Может быть.... Когда речь заходит о китайском языке, многие люди думают, что это монолитный, не...

19:47 — Саша Зардунов

То что русский мутировал говорят многочисленные татарские слова. Русы шли в бой со "Славой", а Мо...

19:47 — Golhrenshtanga

Помню с Одессы ходил автобус на Ростов,там кино на руском