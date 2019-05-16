Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

САПРОНОВ: «Думал, что Свитолиной нужно будет делать операцию»

Бывший спонсор теннисистки сообщил, что у украинской теннисистки была очень серьезная травма

  • 16.05.2019 18:35
  • 875 просмотров
  • 5 комментариев
САПРОНОВ: «Думал, что Свитолиной нужно будет делать операцию»
© Sport.ua. Юрий Сапронов
Известный украинский бизнесмен и экс-спонсор Элины Свитолиной Юрий Сапронов рассказал о восстановлении своей бывшей подопечной после травмы колена, которую она получила в Индиан-Уэллс.
 
«В Индиан-Уэллс Элина получила травму колена. После это проиграла первый круг Майами, начала лечение. 
 
Я думал, что придется оперировать, травма серьезная. Обошлось консервативным лечением, пришлось сняться с двух турниров. Восемь недель без игровой практики, и два поражения в первых матчах в Мадриде и Риме. 
 
Потеряна уверенность, но игра с Азаренко в Риме была уже неплохая. Команда рядом с ней очень профессиональная. Поэтому надеемся и верим», – написал Сапронов в Facebook.
 
Следующим турниром Свитолиной станет Ролан Гаррос, который пройдет с 26 мая по 9 июня.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 16.05.2019 19:15
    +4
    Я більше скажу, наши люди не цінують нічого. Памятають лише все погане, а доброго не те, що не помічають, а навіть не знають, що щось таке було, щукають мессію. Цей менталітет завжди сторіччами шкодив країні, точніше кажучи, нищив її
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 18:56
    +5
    Sashamar, 16.05.2019 18:48
    А мені інше цікаво. От у Данії невже так само хейтерять Возняцьку, яка ніяк не відновиться і тільки позначає присутність на турнірах. Або у Румунії Халеп, що цьогоріч також без титулів.
    Нет, конечно. Это чисто наш менталитет, о чем я уже многократно писал.
    Конкретно что касается Возняцки - там вообще все плохо. С ее болячкой если удастся вернуться в топ - ей памятник надо будет ставить.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.05.2019 18:49
    +1
    Sashamar, 16.05.2019 18:48
    А мені інше цікаво. От у Данії невже так само хейтерять Возняцьку, яка ніяк не відновиться і тільки позначає присутність на турнірах. Або у Румунії Халеп, що цьогоріч також без титулів.
    Такі люди
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 16.05.2019 18:48
    +2
    vizuals, 16.05.2019 18:39
    Тем, кто критиковал (мягко говоря) нашу легендарную Элю, должно быть стыдно. Она, конечно, продуплила матчбол, но играла то как против Азы. Юрий Анатольевич как никто знает, в чем дело
    А мені інше цікаво. От у Данії невже так само хейтерять Возняцьку, яка ніяк не відновиться і тільки позначає присутність на турнірах. Або у Румунії Халеп, що цьогоріч також без титулів.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.05.2019 18:39
    +2
    Тем, кто критиковал (мягко говоря) нашу легендарную Элю, должно быть стыдно. Она, конечно, продуплила матчбол, но играла то как против Азы. Юрий Анатольевич как никто знает, в чем дело
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 18:56
    +5
    Sashamar, 16.05.2019 18:48
    А мені інше цікаво. От у Данії невже так само хейтерять Возняцьку, яка ніяк не відновиться і тільки позначає присутність на турнірах. Або у Румунії Халеп, що цьогоріч також без титулів.
    Нет, конечно. Это чисто наш менталитет, о чем я уже многократно писал.
    Конкретно что касается Возняцки - там вообще все плохо. С ее болячкой если удастся вернуться в топ - ей памятник надо будет ставить.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.05.2019 19:15
    +4
    Я більше скажу, наши люди не цінують нічого. Памятають лише все погане, а доброго не те, що не помічають, а навіть не знають, що щось таке було, щукають мессію. Цей менталітет завжди сторіччами шкодив країні, точніше кажучи, нищив її
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 16.05.2019 18:48
    +2
    vizuals, 16.05.2019 18:39
    Тем, кто критиковал (мягко говоря) нашу легендарную Элю, должно быть стыдно. Она, конечно, продуплила матчбол, но играла то как против Азы. Юрий Анатольевич как никто знает, в чем дело
    А мені інше цікаво. От у Данії невже так само хейтерять Возняцьку, яка ніяк не відновиться і тільки позначає присутність на турнірах. Або у Румунії Халеп, що цьогоріч також без титулів.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.05.2019 18:39
    +2
    Тем, кто критиковал (мягко говоря) нашу легендарную Элю, должно быть стыдно. Она, конечно, продуплила матчбол, но играла то как против Азы. Юрий Анатольевич как никто знает, в чем дело
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.05.2019 18:49
    +1
    Sashamar, 16.05.2019 18:48
    А мені інше цікаво. От у Данії невже так само хейтерять Возняцьку, яка ніяк не відновиться і тільки позначає присутність на турнірах. Або у Румунії Халеп, що цьогоріч також без титулів.
    Такі люди
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности