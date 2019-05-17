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Рим. Стали известны все четвертьфиналистки

На Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи 1/8 финала

  • 17.05.2019 01:10
  • 2115 просмотров
  • 6 комментариев
Рим. Стали известны все четвертьфиналистки
© InteBNLdItalia
В четверг, 16 мая, на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме прошли матчи 1/16 и 1/8 финала. Напомним, вчерашние поединки не состоялись из-за дождя.
 
Отметим, что в 1/16 финала проиграли несколько фавориток, в том числе и прошлогодняя финалистка Симона Халеп из Румынии.
 
Рим. 1/16 финала (вылет фавориток)
 
Кристина Младенович (Франция) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 2:6, 6:1
Йоханна Конта (Великобритания) – Слоан Стивенс (США) – 6:7(3), 6:4, 6:1
Маркета Вондроушова (Чехия) – Симона Халеп (Румыния) – 2:6, 7:5, 6:3
 
Рим. 1/8 финала
 
Кристина Младенович (Франция) – Эшли Барти (Австралия) – 6:2, 6:3
Виктория Азаренко (Беларусь) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:4, 3:1 (отказ)
Винус Уильямс (США) – Йоханна Конта (Великобритания) – 2:6, 4:6
Кики Бертенс (Нидерланды) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:4, 1:6, 6:3
Наоми Осака (Япония) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:3
София Кенин (США) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:3
Мария Саккари (Греция) – Петра Квитова (Чехия) – 5:7, 7:5, 0:4 (отказ)
Маркета Вондроушова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия) – 7:5, 2:6, 6:2
 
Пары четвертьфиналов
 
Верхняя часть сетки
 
Осака – Бертенс
Вондроушова – Конта
 
Нижняя часть сетки
 
Азаренко – Плишкова 
Младенович – Саккари
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 21:36
    0
    vit-2, 16.05.2019 21:23
    Так воно так, але це не применшує якісне покращення результатів Младенович після початку співпраці з екс-тренером Осаки Бажаним. Важко сказати чи надовго це, але наразі тут у француженки позитив.
    Может, и надолго. Младенович вообще-то способна хорошо играть на грунте, но для этого ей нужен хороший тренер. Или даже больше психолог, черта с два там разберешь. Очевидно, что минимум в краткосрочной перспективе Бажин дает результат для Кристины.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 16.05.2019 21:23
    +1
    Stanislav Matusevych, 16.05.2019 21:00
    Немногим хочется играть по 2 матча в день.
    Так воно так, але це не применшує якісне покращення результатів Младенович після початку співпраці з екс-тренером Осаки Бажаним. Важко сказати чи надовго це, але наразі тут у француженки позитив.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 21:11
    +2
    Федерер ушел с двойного матчбола Чорича! Юхуууууу!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 21:00
    0
    MiddleGreek, 16.05.2019 20:01
    Всі технічно зливаються під Слем.
    Немногим хочется играть по 2 матча в день.
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 16.05.2019 20:01
    +2
    Sashamar, 16.05.2019 18:44
    Ну Криська дає! Протягом дня винести Бєлку і Ешлі. Остання, звичайно, жодного разу не ґрунтівниця, але все ж таки.
    Всі технічно зливаються під Слем.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 16.05.2019 18:44
    -1
    Ну Криська дає! Протягом дня винести Бєлку і Ешлі. Остання, звичайно, жодного разу не ґрунтівниця, але все ж таки.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 21:11
    +2
    Федерер ушел с двойного матчбола Чорича! Юхуууууу!!!
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 16.05.2019 20:01
    +2
    Sashamar, 16.05.2019 18:44
    Ну Криська дає! Протягом дня винести Бєлку і Ешлі. Остання, звичайно, жодного разу не ґрунтівниця, але все ж таки.
    Всі технічно зливаються під Слем.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 16.05.2019 21:23
    +1
    Stanislav Matusevych, 16.05.2019 21:00
    Немногим хочется играть по 2 матча в день.
    Так воно так, але це не применшує якісне покращення результатів Младенович після початку співпраці з екс-тренером Осаки Бажаним. Важко сказати чи надовго це, але наразі тут у француженки позитив.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 21:36
    0
    vit-2, 16.05.2019 21:23
    Так воно так, але це не применшує якісне покращення результатів Младенович після початку співпраці з екс-тренером Осаки Бажаним. Важко сказати чи надовго це, але наразі тут у француженки позитив.
    Может, и надолго. Младенович вообще-то способна хорошо играть на грунте, но для этого ей нужен хороший тренер. Или даже больше психолог, черта с два там разберешь. Очевидно, что минимум в краткосрочной перспективе Бажин дает результат для Кристины.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 21:00
    0
    MiddleGreek, 16.05.2019 20:01
    Всі технічно зливаються під Слем.
    Немногим хочется играть по 2 матча в день.
    Ссылка
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