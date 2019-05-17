Рим. Стали известны все четвертьфиналистки

А я б пропонувала не розганяти зараз тему Дашиної мами. Просто заради Даші. Ви уявляєте, як їй та...

Не хейтерять. Абсолютно згодна з Станіславом, це наш менталітет (укр і рос). Володію ще кількома ...

«ФФУ – М а ф і я!»

01:14 — «ФФУ – М а ф і я!»

Головне щоб на Різдво не пішов колядувати по сусідах, а так Шотландія майже як Україна - все житт...

Поздравляю. Продолжай в том же духе!

«ФФУ – М а ф і я!»

01:06 — «ФФУ – М а ф і я!»

00:58 — ternow

Абсолютно верно...

00:57 — «ФФУ – М а ф і я!»

Латыши отлично начали, закинули две шайбы, вели 0-2. Я был в предвкушении сенсации, но чехи есть ...

00:52 — «ФФУ – М а ф і я!»

К сожалению, Россия станет чемпионом. Объективности ради, они играют в самый убетительный хоккей ...