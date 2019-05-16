Тони НАДАЛЬ: «Рафа может побить рекорд Федерера»

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони считает, что его племяннику по силам побить рекорд Роджера Федерера и выиграть 20 турниров Большого Шлема:

«Он может сделать это, но я не знаю, получится ли у него это. Победить на мэйджоре – это само по себе нелегко, а с годами трудности лишь возрастают, и следовательно побить рекорд Федерера будет сложнее. Тем не менее Рафа должен в это поверить».

Ранее Надаль в полуфинале турнира в Мадриде уступил Стефаносу Циципасу.