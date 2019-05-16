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Тони НАДАЛЬ: «Рафа может побить рекорд Федерера»

Дядя Рафаэля Надаля считает, что ему по силам выиграть 20 Мэйджоров

  • 16.05.2019 13:03
  • 687 просмотров
  • 1 комментарий
Тони НАДАЛЬ: «Рафа может побить рекорд Федерера»
© MutuaMadridOpen. Рафаэль Надаль

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони считает, что его племяннику по силам побить рекорд Роджера Федерера и выиграть 20 турниров Большого Шлема:

«Он может сделать это, но я не знаю, получится ли у него это. Победить на мэйджоре – это само по себе нелегко, а с годами трудности лишь возрастают, и следовательно побить рекорд Федерера будет сложнее. Тем не менее Рафа должен в это поверить».

Ранее Надаль в полуфинале турнира в Мадриде уступил Стефаносу Циципасу.

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Источник — Tennis World USA

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 16.05.2019 14:20
    +1
    Сомневаюсь я в этом, если победить на грунте он может и добавить пару шлемов копилку, то на остальных покрытиях шансов уже не так много
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 16.05.2019 14:20
    +1
    Сомневаюсь я в этом, если победить на грунте он может и добавить пару шлемов копилку, то на остальных покрытиях шансов уже не так много
    Ссылка
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