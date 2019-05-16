Кванджу. Стаховский проиграл в третьем круге

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№112 ATP) не смог выйти в четвертьфинал челленджера в Южной Корее. В третьем круге 33-летний киевлянин у двух сетах уступил У Дунлиню из Тайваня (№287 ATP).
Кванджу. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – У Дунлинь (Тайвань) – 4:6, 3:6
В четвертьфинале турнира У Дунлинь сойдется с корейцем Ву Квон Суном.
Ранее Стаховский выбыл во втором раунде турнира в Пусане.
Источник — Большой теннис Украины
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