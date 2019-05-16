Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Кванджу. Стаховский проиграл в третьем круге

Украинский теннисист выбыл из борьбы на челленджере в Южной Корее

  • 16.05.2019 10:40
  • 379 просмотров
  • 1 комментарий
Кванджу. Стаховский проиграл в третьем круге
© БТУ. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№112 ATP) не смог выйти в четвертьфинал челленджера в Южной Корее. В третьем круге 33-летний киевлянин у двух сетах уступил У Дунлиню из Тайваня (№287 ATP).
 
Кванджу. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – У Дунлинь (Тайвань) – 4:6, 3:6
 
В четвертьфинале турнира У Дунлинь сойдется с корейцем Ву Квон Суном.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Andy Chak
      Andy Chak, 16.05.2019 12:55
    0
    Сєрьога, пора на відпочинок, це вже все...
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 16.05.2019 12:55
    0
    Сєрьога, пора на відпочинок, це вже все...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности