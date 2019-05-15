Завацкая проиграла в стартовом матче турнира ITF в Испании

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№195 WTA) потерпела поражение в первом раунде основной сетки 60-тысячника ITF в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдане (Испания).
19-летняя украинка в трех сетах уступила представительнице Бельгии Янине Викмайер (№153 WTA).
Первый раунд
Катарина Завацкая (Украина) – Янина Викмайер (Бельгия) – 7:5, 0:6, 2:6
Напомним, ранее уверенную победу в первом круге турнира одержала 16-летняя украинка Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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