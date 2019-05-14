Цуренко/Саснович – Гримальская/Марчетти. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая покинула соревнования одиночного разряда, проведет на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме парный поединок.
В дуэте с Александрой Саснович украинка сразится против итальянского тандема Анастасия Гримальская / Джорджия Марчетти.
Встреча состоится на корте №2 пятым запуском. Ориентировочное начало встречи – 18:40 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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