Виктория АЗАРЕНКО: «C нетерпением жду матча против Свитолиной»

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от предстоящего матча второго круга на турнире в Риме против лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной.
«C нетерпением жду матча против Свитолиной. Прошло много времени с тех пор, как мы играли друг против друга. На самом деле, мы уже вместе тренировались в Риме.
Я уверена, что это будет тяжелая битва. Здесь она играет потрясающе, выиграв два титула подряд.
Думаю, что будет интересно. Мы играем поздним вечером, и я надеюсь сможем собрать много зрителей, которые увидят потрясающий матч», – сказала Азаренко.
Источник — WTA
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