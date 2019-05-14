Виктория АЗАРЕНКО: «C нетерпением жду матча против Свитолиной»

«C нетерпением жду матча против Свитолиной. Прошло много времени с тех пор, как мы играли друг против друга. На самом деле, мы уже вместе тренировались в Риме.

Я уверена, что это будет тяжелая битва. Здесь она играет потрясающе, выиграв два титула подряд.

Думаю, что будет интересно. Мы играем поздним вечером, и я надеюсь сможем собрать много зрителей, которые увидят потрясающий матч», – сказала Азаренко.