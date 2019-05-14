Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 14-го мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) стартует на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
Украинка, которая является действующей двукратной чемпионкой турнира, начнет сразу со второго круга матчем против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко из Беларуси (№51 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте. Начало – не ранее 20:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Азаренко
|1-й круг
|-
|Чжан Шуай (6:2, 6:1) №48 WTA
Ранее девушки встречались 2 раза, оба матча, датированных 2015-м годом, Свитолина проиграла.
В третье круге победительница встречи сыграет с Гарбинье Мугурусой или с кем-то из матча Каролин Возняцки - Даниэль Коллинз.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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