Рим. Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (№51 WTA) выиграла поединок первого круга на турнире Премьер 5 в Риме. В стартовом матче представительница Беларуси в двух сетах одолела Чжан Шуай из Китая (№48 WTA).
Рим. Первый круг
Виктория Азаренко (Беларусь) – Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 6:1
Таким образом, Виктория Азаренко во втором круге сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.
Девушки сыграли два матча в 2015 году, оба раза украинка проиграла.
Ранее будущие соперницы провели в Риме совместную тренировку.
Источник — Sport.ua
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