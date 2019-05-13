Рим. Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу

22:51 — Сергій Найденко

У Американцев на этом этом ЧМ, далеко не резервный состав. Ларкин, Годро, Кейн и многие другие, ...

22:49 — Roma Ukraine

бачу тут декого на спорт сру забанили, і вони тут повилазили

22:49 — zdobny

Нет, американцы классный состав привезли, хотят наконец покорить ЧМ.

22:43 — денис бес

И вот уже с лёгкой руки хоккейного знатока Кейн,Айкел,,Годро,Ларкин и Дебринкет стали резервистам...

22:42 — giga3

Читай иногда что-то кроме sport.ua

22:31 — Roma Ukraine

4-4, шкода США і Канада приїхали резервним сладом, що дає шанс іншим командам, фаворит тепер один...