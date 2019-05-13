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Рим. Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу

Первая ракетка Украины сыграет против Виктории Азаренко из Беларуси

  • 13.05.2019 22:31
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Рим. Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу
© WTA. Виктория Азаренко
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (№51 WTA) выиграла поединок первого круга на турнире Премьер 5 в Риме. В стартовом матче представительница Беларуси в двух сетах одолела Чжан Шуай из Китая (№48 WTA).
 
Рим. Первый круг
Виктория Азаренко (Беларусь) – Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 6:1
 
Таким образом, Виктория Азаренко во втором круге сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.
 
Девушки сыграли два матча в 2015 году, оба раза украинка проиграла.
 
Ранее будущие соперницы провели в Риме совместную тренировку.
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Источник — Sport.ua

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