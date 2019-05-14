Ястремская – Суарес Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 14-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№41 WTA) стартует на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
18-летняя украинка сыграет против испанки Карлы Суарес Наварро (№31 WTA) первым запуском на корте №6. Начало встречи в 12:00 по Киеву.
Напомним, украинка выиграла единственную очную встречу во втором круге Australian Open-2019.
Во втором круге победительница матча сыграет с Ализе Корне (Франция) или Ариной Соболенко (Беларусь).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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