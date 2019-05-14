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Ястремская – Суарес Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Риме

  • 14.05.2019 09:55
  • 644 просмотра
  • 1 комментарий
Ястремская – Суарес Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Во вторник, 14-го мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№41 WTA) стартует на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме.
 
18-летняя украинка сыграет против испанки Карлы Суарес Наварро (№31 WTA) первым запуском на корте №6. Начало встречи в 12:00 по Киеву.
 
 
Во втором круге победительница матча сыграет с Ализе Корне (Франция) или Ариной Соболенко (Беларусь).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladlen
      Vladlen, 14.05.2019 10:25
    +1
    Давай Даяна нам нужна победа!!! Сделай себе подарок на день рождения и нам приятно будет.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 14.05.2019 10:25
    +1
    Давай Даяна нам нужна победа!!! Сделай себе подарок на день рождения и нам приятно будет.
    Ссылка
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