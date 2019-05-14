Стаховский успешно стартовал на челленджере в Кванджу

Рыбалка в нерест разрешение в черте населенного пункта на одну снасть с одним крючком.

09:39 — kylt_lichnosti

Чувствуется какая то предвзятость в статье. Может заказуха кого то на кого то... А по Суркису, за...

09:32 — trasher87 trasher87

А смысл пул делать если на чемпиона страны ходят по 3000 зрителей??? Кстати ещё раз говорю самое ...