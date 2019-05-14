Стаховский успешно стартовал на челленджере в Кванджу

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№112 ATP) удачно стартовал на челленджере в Южной Корее. Во втором круге 33-летний киевлянин у двух сетах одолел Цунг-Хуа Яна из Тайваня (№290 ATP).
Кванджу. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Цунг-Хуа Ян (Тайвань) – 6:4, 7:6(3)
В следующем раунде украинец, посеянный под вторым номером, сразится против победителя пары Каичи Учида (Япония) – Тун-Лин Ву (Тайвань).
Ранее Стаховский выбыл во втором раунде турнира в Пусане.
Источник — Sport.ua
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