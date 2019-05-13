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Рейтинг ATP. Джокович укрепил лидерство, прогресс Циципаса

Финалисты Мастерса в Мадриде улучшили свои позиции в мировой классификации

  • 13.05.2019 10:37
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Рейтинг ATP. Джокович укрепил лидерство, прогресс Циципаса
© MutuaMadridOpen. Новак Джокович
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович триумфально провел Мастерс в Мадриде. Эта победа позволила ему еще больше оторваться от Рафаэля Надаля в рейтинге ATP, а также стать одним из главных претендентов на победу на будущем Ролан Гаррос. Напомним, серб победил на предыдущих трех турнирах Grand Slam.
 
Финалист Мадрида Стефанос Циципас поднялся на две позиции и теперь занимает седьмое место в мировой классификации, что является рекордом для 20-летнего грека. Прошлогодний победитель испанского Мастерса Александр Зверев поменялся местами с Домиником Тимом.
 
Топ-10 рейтинга ATP
 

 
Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на 15 позиций, Сергей Стаховский – на две.
 
Украинцы в рейтинге ATP
 

В Чемпионской гонке всего одна перестановка. Рафаэль Надаль снова опередил Роджера Федерера благодаря лучшему выступлению в Мадриде.

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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