Рейтинг ATP. Джокович укрепил лидерство, прогресс Циципаса

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович триумфально провел Мастерс в Мадриде. Эта победа позволила ему еще больше оторваться от Рафаэля Надаля в рейтинге ATP, а также стать одним из главных претендентов на победу на будущем Ролан Гаррос. Напомним, серб победил на предыдущих трех турнирах Grand Slam.
Финалист Мадрида Стефанос Циципас поднялся на две позиции и теперь занимает седьмое место в мировой классификации, что является рекордом для 20-летнего грека. Прошлогодний победитель испанского Мастерса Александр Зверев поменялся местами с Домиником Тимом.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на 15 позиций, Сергей Стаховский – на две.
Украинцы в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке всего одна перестановка. Рафаэль Надаль снова опередил Роджера Федерера благодаря лучшему выступлению в Мадриде.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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