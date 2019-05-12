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Джокович в третий раз выиграл Мастерс в Мадриде

Лидер мирового рейтинга в двух сетах одолел Стефаноса Циципаса

  • 12.05.2019 21:15
  • 913 просмотров
  • 1 комментарий
Джокович в третий раз выиграл Мастерс в Мадриде
© MutuaMadridOpen. Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем грунтового Мастерса в Мадриде. В финальном поединке 31-летний серб в двух сетах одолел 20-летнего грека Стефаноса Циципаса.
 
Мадрид. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4
 
Сербу хватило для победу по одному брейку в каждой партии. В десятом гейме второго сета грек отыграл три матчбола на приеме, но на этом все и закончилось.
 
Для Джоковича это был третий финал в Мадриде и во всех он праздновал победу (2011 и 2016). В сумме у Новака уже 33 победы на Мастерсах (как и у Рафаэля Надаля), больше нет ни у кого.
 
Циципас проиграл второй финал Мастерса, в 2018 году он в Торонто уступил в матче за титул Рафаэлю Надалю. С понедельника Стефанос поднимется на две позиции и будет седьмой ракеткой мира.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 12.05.2019 21:37
    0
    Браво, что творят эти боги тениса уму непостижимо! Хочу похвалить и циципаса, парень растет и добавляет, серьезные титулы не за горами, ноле отметить на вьюхе что это будущее тура и я с ним солидарен и к тому же очень приятный и незаносчивый парень этот грек, вообще послематчевое интервью обоих было класным
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 12.05.2019 21:37
    0
    Браво, что творят эти боги тениса уму непостижимо! Хочу похвалить и циципаса, парень растет и добавляет, серьезные титулы не за горами, ноле отметить на вьюхе что это будущее тура и я с ним солидарен и к тому же очень приятный и незаносчивый парень этот грек, вообще послематчевое интервью обоих было класным
    Ссылка
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