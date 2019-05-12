Джокович в третий раз выиграл Мастерс в Мадриде

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем грунтового Мастерса в Мадриде. В финальном поединке 31-летний серб в двух сетах одолел 20-летнего грека Стефаноса Циципаса.
Мадрид. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4
Сербу хватило для победу по одному брейку в каждой партии. В десятом гейме второго сета грек отыграл три матчбола на приеме, но на этом все и закончилось.
Для Джоковича это был третий финал в Мадриде и во всех он праздновал победу (2011 и 2016). В сумме у Новака уже 33 победы на Мастерсах (как и у Рафаэля Надаля), больше нет ни у кого.
Циципас проиграл второй финал Мастерса, в 2018 году он в Торонто уступил в матче за титул Рафаэлю Надалю. С понедельника Стефанос поднимется на две позиции и будет седьмой ракеткой мира.
Источник — Sport.ua
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