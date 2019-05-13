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Новак ДЖОКОВИЧ: «В Мадриде я показывал свой лучший теннис»

Сербский теннисист доволен победой на грунтовом Мастерсе

  • 13.05.2019 08:30
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Новак ДЖОКОВИЧ: «В Мадриде я показывал свой лучший теннис»
© MutuaMadridOpen. Новак Джокович
 
«Я очень доволен. После полуфинала я сказал, что эта победа очень важна для уверенности в себе. После турнира в Австралии я показывал не самую лучшую игру, поэтому хотел набрать ход. Я хорошо начал, за весь турнир не проиграл ни сета, поэтому очень доволен - здесь я показывал лучший теннис.
 
Конечно, в финале нужно играть активно. Циципас очень талантлив, вчера обыграл Рафу. Тот матч закончился после полуночи. Он очень поздно лег спать, и я видел, что в движении он был уже не так динамичен, как вчера, видимо, как раз из-за затяжного матча. Но он провел потрясающую неделю, и для меня это большая победа. Теперь я очень хочу продолжить серию в Риме», - сказал Джокович.
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Источник — ATP Tour

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