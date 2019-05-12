Рафаэль НАДАЛЬ: «Мне не удалось испугать Циципаса»

Рафаэль Надаль прокомментировал свое поражение от Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Мадриде:

«На мой взгляд, то, что происходит сейчас, нормальнее всего, что было на протяжении последних 14 лет. У меня еще есть время, чтобы выиграть турниры, которые не получились в этом году. Для этого нужно оставаться в форме и играть на высоком уровне. До конца сезона еще два грунтовых турнира. Посмотрим, как там все сложится.

Теннис - это победы и поражения. Мне всегда удавалось добиваться успеха на грунте, но не в этом году. Нужно это принять. По ходу карьеры я очень естественно принимал победы. Теперь то же самое буду делать и с поражениями.

Я не собираюсь искать оправдания, ведь все дело в хорошей игре. Если бы я действовал на высоком уровне, то смог бы победить. Я упустил возможность сыграть в финале этого чудесного турнира и еще раз выйти на корт перед прекрасными болельщиками.

В полуфинале мне не удалось испугать Циципаса ударами с форхенда. Многое зависело именно от моей игры. Стефанос молод и талантлив. Если бы я сыграл как в финале Барселоны в 2018 году или в Австралии в начале сезона, у меня был бы шанс. Хотя, возможно, я ошибаюсь».