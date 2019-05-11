Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20:40 — trasher87 trasher87

Хацкевич остаётся главным. Народ не смешите хватит.

20:39 — «ФФУ – М а ф і я!»

Кстати да. О Скрипнике, я совсем забыл. Это был бы просто идеальный вариант...Мечты, мечты....

20:37 — П'ятсот Дев'ятий

Який раз за останні 15 років ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб головний тренер Динамо, який ніч...

20:36 — «ФФУ – М а ф і я!»

Григорчук, Вернидуб - нормальные тренеры и большой зарплаты не попросят

20:34 — Виталий Степаненко

Скрипника надо ставить главным тренером. Этот человек многое прошел и многое повидал. Надеюсь у С...