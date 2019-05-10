ФОТО ДНЯ. Свитолина встретилась с лидерами Реала

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина во время пребывания в Мадриде встретилась с действующим обладателем Золотого мяча Лукой Модричем, а также его звездным партнером по мадридскому «Реалу» Тони Кроосом.

В кадр также попал трехкратный победитель турниров Большого шлема Стэн Вавринка и бойфренд Свитолиной Гаэль Монфис.