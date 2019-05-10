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ФОТО ДНЯ. Свитолина встретилась с лидерами Реала

Первая ракетка Украины сфотографировалась с Лукой Модричем и Тони Кроосом

  • 10.05.2019 15:53
  • 2170 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО ДНЯ. Свитолина встретилась с лидерами Реала
© instagram.com/mariana_shafro
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина во время пребывания в Мадриде встретилась с действующим обладателем Золотого мяча Лукой Модричем, а также его звездным партнером по мадридскому «Реалу» Тони Кроосом.
 
В кадр также попал трехкратный победитель турниров Большого шлема Стэн Вавринка и бойфренд Свитолиной Гаэль Монфис.
 
Напомним, Элина проиграла в первом круге.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happened to be ... 👻🤪

Публикация от Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 10.05.2019 16:51
    +1
    ну втрескалась девка, с кем не бывает. мозг у бабы в этом случае отключается.
    Ссылка
    infreader
    infreader, 10.05.2019 16:49
    +1
    коли вже буде фото з яким небудь тенісним трофеєм
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 10.05.2019 16:39
    +1
    Поиск жениха продолжается... Работает методом широкозахватного трала.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 10.05.2019 16:06
    +2
    а люди в цей час вже в Римі тренуються. Хоча це її справа. Бачу що цей сезон намічається провальним. Може і правильно пора взяту якусь паузу
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 10.05.2019 15:55
    +1
    Взаимно утешали друг друга?
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 10.05.2019 15:55
    0
    круто быть крутым!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.05.2019 16:06
    +2
    а люди в цей час вже в Римі тренуються. Хоча це її справа. Бачу що цей сезон намічається провальним. Може і правильно пора взяту якусь паузу
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 10.05.2019 16:51
    +1
    ну втрескалась девка, с кем не бывает. мозг у бабы в этом случае отключается.
    Ссылка
    infreader
    infreader, 10.05.2019 16:49
    +1
    коли вже буде фото з яким небудь тенісним трофеєм
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.05.2019 16:39
    +1
    Поиск жениха продолжается... Работает методом широкозахватного трала.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 10.05.2019 15:55
    +1
    Взаимно утешали друг друга?
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 10.05.2019 15:55
    0
    круто быть крутым!
    Ссылка
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