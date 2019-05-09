Наоми Осака – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, девятого мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде пройдут матчи 1/4 финала.
Поединок Наоми Осака – Белинда Бенчич начнется в 15:30 по Киеву. Победа японки позволит ей сохранить первую строчку в рейтинге.
Победительница матча в 1/2 финала сразится с Симоной Халеп.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.