Рейтинг WTA. Халеп может вернуться на первую строчку

Румынская теннисистка Симона Халеп сохраняет шансы стать первой ракеткой мира по итогам турнире в Мадриде. Для этого ей нужно выиграть титул и не сыграть в полуфинале против Наоми Осаки, которой достаточно одной победы для того, чтобы сохранить теннисную корону.

Действующая чемпионка турнира в Мадриде Петра Квитова может сохранить вторую строчку, если выиграет турнир, а Халеп проиграет в следующем своем матче.

Вылет Каролины Плишковой пошел на руку Элине Свитолиной. После Мадрида украинка временно может вернуться в топ-5, если Слоан Стивенс не выйдет в финал, или если Эшли Барти или Кики Бертенс не выиграют турнир. Худший вариант в краткосрочной перспективе финал Барти – Стивенс с победой австралийки (итог – седьмое место).