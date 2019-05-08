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Рейтинг WTA. Халеп может вернуться на первую строчку

Элина Свитолина при определенных раскладах начнет новую неделю на пятой позиции

  • 08.05.2019 16:50
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Рейтинг WTA. Халеп может вернуться на первую строчку
© Jimmie48 Photography. Наоми Осака
Румынская теннисистка Симона Халеп сохраняет шансы стать первой ракеткой мира по итогам турнире в Мадриде. Для этого ей нужно выиграть титул и не сыграть в полуфинале против Наоми Осаки, которой достаточно одной победы для того, чтобы сохранить теннисную корону.
 
Действующая чемпионка турнира в Мадриде Петра Квитова может сохранить вторую строчку, если выиграет турнир, а Халеп проиграет в следующем своем матче.
 

Вылет Каролины Плишковой пошел на руку Элине Свитолиной. После Мадрида украинка временно может вернуться в топ-5, если Слоан Стивенс не выйдет в финал, или если Эшли Барти или Кики Бертенс не выиграют турнир. Худший вариант в краткосрочной перспективе финал Барти – Стивенс с победой австралийки (итог – седьмое место).

 
Дальше у Элины турнир в Риме и предстоящая защита 900 очков. Что-то подобное мы с тревогой наблюдали и в прошлом году.
 

 

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Источник — Sport.ua

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