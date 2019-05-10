Мадрид. Определились все полуфиналистки

01:27 — Поручик Ржевский

Один - точно в Лондон. А второй очень даже может и в Ливерпуль. Тут уж зависит от настроений боле...

01:27 — K_Sarioglo@i.ua

А в чем удар?Серия пенальти- это не совсем лотерея, но по сути игра ничейная-команды равны, прост...

01:19 — Silverland88

Вот так вот. А помню динамовцы говорили что Челси сильнее Айнтрахта и поэтому они проиграли аж 0-...

01:16 — bzzzzzz

и возможно даже в Лондон

01:14 — Поручик Ржевский

У меня есть неназойливое предположение, что оба кубка в этом сезоне отправятся в Англию...

01:14 — ManUtd

Чисто английские финалы всех еврокубков - это уникальное историческое явление. Самое интересное, ...

01:10 — Mr.Budd

У двух последних немецких пенальтистов по лицу был виден явный мандраж.