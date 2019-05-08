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Мадрид. Квитова, Стивенс, Халеп и Осака идут дальше

На турнире Premier Mandatory в Испании прошли матчи третьего круга

  • 08.05.2019 22:30
  • 1943 просмотра
  • 1 комментарий
Мадрид. Квитова, Стивенс, Халеп и Осака идут дальше
© WTA. Симона Халеп
В среду, восьмого мая, в третьем круге турнира в Мадриде определились все участницы четвертьфиналов.
 
Отметим, что Симона Халеп первой в сезоне выиграла двухсетовый поединок с двумя баранками. 
 
Мадрид. Третий круг
 
Симона Халеп (Румыния) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6-0, 6-0 (статистика)
Кики Бертенс (Нидерланды) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6-1, 6-2
Эшли Барти (Австралия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 4-6, 6-1, 6-2
Наоми Осака (Япония) – Александра Саснович (Беларусь) – 6-2, 6-3
Донна Векич (Хорватия) – Петра Мартич (Хорватия) – 6-4, 3-6, 0-3(отказ)
Слоан Стивенс (США) – Сайсай Чжэн (Китай) – 3-6, 6-3, 6-2
Каролин Гарсия (Франция) – Петра Квитова (Чехия) – 3-6, 3-6
 
Пары четвертьфиналов
 
Верхняя часть сетки
 
Осака – Бенчич
Халеп – Барти
 
Нижняя часть сетки
 
Стивенс – Мартич 
Бертенс – Квитова
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 08.05.2019 21:32
    0
    Интерестный турнир, топы в деле, знатная будет заруба!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 08.05.2019 21:32
    0
    Интерестный турнир, топы в деле, знатная будет заруба!
    Ссылка
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