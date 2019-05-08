Мадрид. Квитова, Стивенс, Халеп и Осака идут дальше

23:29 — Saar

Хочу финал Ливерпуль-Тоттенхем !

23:27 — cucumber

Извини конечно, но я воспользовался возможность покаламбурить

23:27 — viktor112007

матч по накалу не гірше вчорашнього

23:26 — cucumber

Жду чтобы сегодня еще одного свояка от Льоренте забили 😂 в ворота Аякса

23:26 — p_s_l

Я не о том, ну, да ладно)

23:25 — cucumber

Крутой боевик сейчас на поле смотрим

23:24 — Koozmich

ты тут уже рискнул)

23:24 — Mr.Budd

Ну что, срочно переобуваемся, как в матчах барса ливер? В первом матче кричали барса космос, а во...