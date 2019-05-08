Мадрид. Квитова, Стивенс, Халеп и Осака идут дальше

В среду, восьмого мая, в третьем круге турнира в Мадриде определились все участницы четвертьфиналов.
Отметим, что Симона Халеп первой в сезоне выиграла двухсетовый поединок с двумя баранками.
Мадрид. Третий круг
Симона Халеп (Румыния) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6-0, 6-0 (статистика)
Кики Бертенс (Нидерланды) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6-1, 6-2
Эшли Барти (Австралия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 4-6, 6-1, 6-2
Наоми Осака (Япония) – Александра Саснович (Беларусь) – 6-2, 6-3
Донна Векич (Хорватия) – Петра Мартич (Хорватия) – 6-4, 3-6, 0-3(отказ)
Слоан Стивенс (США) – Сайсай Чжэн (Китай) – 3-6, 6-3, 6-2
Каролин Гарсия (Франция) – Петра Квитова (Чехия) – 3-6, 3-6
Пары четвертьфиналов
Верхняя часть сетки
Осака – Бенчич
Халеп – Барти
Нижняя часть сетки
Стивенс – Мартич
Бертенс – Квитова
Бертенс – Квитова
Источник — Sport.ua
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