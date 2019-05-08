Катерина КОЗЛОВА: «Бенчич? Меня ждет еще один трудный матч»

Сегодня Катерина Козлова в третьем раунде турнира WTA в Мадриде сыграет с Белиндой Бенчич. Украинка поделилась ожиданиями от матча:

«Я не помню, как мы познакомились с Белиндой, она немного моложе, так что в юниорах мы не играли. Когда она тренировалась в Словакии, то мы подружились. В прошлом году мы играли вместе в паре. Мы здорово ладили друг с другом на корте, да и вне корта, она очень милая девушка. У нас хорошие отношения, так что я рада, что мы разделим этот корт, пусть даже и друг против друга.

Это потрясающий сезон для Бенчич, поэтому меня ждет еще один трудный матч, еще один топ-игрок. С такими хорошими соперницами трудно играть, но мне нравится выступать на больших стадионах. Я помню свой первый подобный матч, который не сложился хорошо, но я смогла привыкнуть. И сейчас я действительно получаю удовольствие от полных трибун. Это невероятные ощущения, плюс ты чувствуешь меньше давления, потому что не ожидаешь, что выиграешь. Ты скорее думаешь о том, как показать себя, показать свой лучший теннис».